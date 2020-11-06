Bernard Mensah: Derbi maçlar var, tüm puanlara talibiz

Beşiktaş'ta oyuna 2. yarıda dahil olan 1994 doğumlu Ganalı orta saha Mensah'ın açıklamaları şu şekilde: İlk yarıda topu orta sahada gerektiği kadar tutamadık. İkinci yarıda kırmızı karta kadar iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra olmadı. Maalesef futbolda böyle şeyler oluyor. Çok çalışmalıyız. Derbi maçlar var. Tüm puanlara talibiz. Çok çalışarak bu puanları almak istiyoruz.