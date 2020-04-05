Son dakika haberi. Fransa’da şoke eden bir olay yaşandı. Ligue 1 ekiplerinden Reims’in takım doktoru Bernard Gonzalez, corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra intihar etti. Reims şehrinin belediye başkanı Arnaud Robinet, yaşanan dramatik olayı doğruladı.

Hayatını kaybeden Reims'in kulüp doktoru Bernard Gonzalez için üzgün olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Robinet, "Ailesi ve eşiyle görüştüm. Corona virüsün kurbanı oldu. Çok ama çok üzgünüm. Bana gelen bilgi testi pozitif çıkınca yaşananlarla ilgili. Detayları araştırıyoruz" dedi.

'Bernard Gonzalez ile geçen hafta konuştum, iyiydi...'

1 ay önce doktorla birlikte moral vermek için bir organizasyon yaptıklarını belirten Robinet, "Onun ailesi, eşi, tüm şehir için üzgünüm. Korona'nın kurbanlarından biri oldu. Mektup bıraktığını biliyorum ancak içeriğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Reims kulübünün yönetiminden bir isim ise, "Bernard Gonzalez ile geçen hafta konuştum, iyiydi. Akıl almaz bir durum, akıl almaz bir acı. Oyuncuları ve teknik heyeti bilgilendireceğiz, bizim için büyük şok olacak" dedi.

Bernard Gonzalez kimdir, nereli? Bernard Gonzalez kaç yaşındaydı?

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, coronavirüs testi pozitif çıkınca intihar ederek hayatına son verdi. Eşiyle birlikte evinde karantinaya alınan doktorun, arkasında bir mektup bırakarak kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi. 1960 yılında Fransa'da dünyaya gelen Gonzalez, Reims kulübünün sağlık heyetinde yer alıyordu.