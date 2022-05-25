Kulüpler Birliği Vakıf Toplantısı, vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayserispor ve Sivasspor arasında oynanacak kupa finalini Anadolu futbolunun zaferi olarak nitelendiren Otyakmaz, "Sivas'ta da ligin son maçında Berna hanımla beraberdik. Kayserispor ile güzel bir karşılaşma oynadık. Orada duygu ve düşüncelerimizi ifade etmiştik. Artık maçın son 26, 28 saatine geldik. Anadolu futbolunun bir zaferi olarak düşünebiliriz bu final karşılaşmasını. Kayserispor da bizden çok daha önemli camiaları eledi. Çok başarılı geldiler. Biz de önemli rakiplerle oynadık ve finale çıkmayı başardık. Tekrar söylüyorum. Anadolu futbolunun bir zaferi olduğunu düşünüyorum. Hak edenin kazanacağı bir karşılaşma diliyorum" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞTE YAŞANMIŞ BİRTAKIM ÜZÜCÜ OLAYLAR VAR"

Daha önce iki takım taraftarları arasında üzücü olaylar olduğunu ancak bunların geride kaldığını dile getiren Otyakmaz, "Tabii geçmişte yaşanmış birtakım üzücü olaylar var. Ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Her karşılaşmada olabilecek, ufak tefek olayların neticesinde çıkan izdihamdan dolayı maalesef kaybettiğimiz 41 futbol şehidi var. Tabii ki üzücü olaylar. Her statta olabilecek bir şey ama bunun sonu facia ile biten bir olay oldu. Dolayısıyla iki şehrin arasında bir husumet söz konusu değil. Maalesef hatırlamaktan mutlu olmadığımız bir anı olarak geçmişimizde kaldı. Kayserispor ve Sivasspor, rakip olmakla birlikte ezeli dostlardır. Bu da dostluk ilelebet devam edecektir. Başkanımızla ve bundan önceki başkanlarla çok iyi diyaloglarımız vardı. Bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

"İKİ TAKIM TARAFTARLARINI DA TÜRK FUTBOLUNA GÜZEL BİR ANI BIRAKMAK İÇİN MAÇA DAVET EDİYORUZ"

Yarın oynanacak karşılaşma öncesi iki takım taraftarlarını da maça davet eden Otyakmaz, "Bir defa maça ilgi göstermelerini istiyoruz tabii ki. Perşembe günü 21.45'te olması, ertesi gün mesai günü olması biraz taraftarımızı zorlayacak diye düşünüyorum. Ama hem Kayserispor ve hem de Sivasspor taraftarlarını, Türk futboluna güzel bir anı bırakmak için, fair-play çerçevesi içinde güzel bir futbol neticesinde güzel sonuçlanacak bir karşılaşmaya şahit olmaları için maça davet ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Mecnun Otyakmaz, gelecek sezon teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

BERNA GÖZBAŞI: İNŞALLAH YARIN BARIŞ İÇİNDE GEEÇEN VE HAK EDENİN KAZANACAĞI BİR FİNAL MAÇI OLUR

Karşılaşma öncesinde iki takıma da başarılar dileyen Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Ben Sivas'ta ifade etmiştim. Anadolu'da iki komşu şehrin çok güçlü rakipleri eleyerek Türkiye Kupası'nda final oynamasından çok mutluyuz. Önemli olan finale kadar gelebilmekti. Anadolu takımları olarak bunu yapabildik. İnşallah yarın iki takım açısından da barış içinde geçen ve hak edenin kazandığı bir final maçı olur. İnsanlar bu maçı, şimdiye kadar olduğu gibi futbol keyfi alarak izlerler. Ben Sivasspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇI ŞEHİTLERİMİZ ANISINA OYNAYACAĞIZ"

Yarın oynanacak final karşılaşmasını iki takım arasında geçmişte yaşanan olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlar için oynayacaklarını belirten Gözbaşı, "Biz başkanımızla da konuştuk. Bu maçı şehitlerimizin anısına oynayacağız. Bunu birkaç kez söyledim. Büyük takımların olmadığı 3 sezon var. 4'üncüsünde olmaktan camiam adına çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

BİRBİRİMİZE 2 SAAT MESAFEDE BİR ŞEHİRİZ AMA KUPA FİNALİNİN İSTANBUL'DA OLMASINI DA ANLIYORUZ"

Kayserispor olarak 14 yıl sonra final oynayacaklarını hatırlatan Gözbaşı, "Biz Kayserispor camiası olarak 14 sene sonra finaldeyiz. Sivasspor taraftarları İstanbul'da ezici çoğunlukta ama ben yine İstanbul'da yaşayan bütün hemşerilerimizi bu güzel karşılaşmayı seyretmeye davet ediyorum. İnşallah huzur içinde geçen bir maç olur. Biz birbirimize 2 saat mesafede bir şehiriz ama kupa finalinin İstanbul'da olmasını da anlıyoruz. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nin de burada oynanacak. İnşallah taraftarlarımız bu akşam yola çıkacak. Kazasız, belasız gelsinler, en büyük duam o" dedi.

OLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)