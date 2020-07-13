Berna Gözbaşı: Mücadele etmeye devam edeceğiz

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk eden Kayserispor, geriye düştüğü ve dokuz kişi kaldığı maçta inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak uzatmada bulduğu golle rakibi ile berabere kalmayı başardı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, maçta Mehsah’a çok fazla faul yapıldığını ancak hakemin bu faulleri görmediğini belirterek, “Sonunda da kırmızı kart gördü” yorumunu yaptı. Gözbaşı, “Hep söylediğimiz gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzde iki önemli maç var. Onları kazanmaya çalışacağız” diye konuştu.