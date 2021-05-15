Berna Gözbaşı: Ligde kaldığımız için mutluyuz

Hes Kablo Kayserispor’un başkanı Berna Gözbaşı, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Süper Lig’in 42. ve son haftasında Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmesine rağmen ligde kalan Kayseri ekibinin başkanı Gözbaşı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başından beri zorlu bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl, sezon içinde birçok hoca değişikliğine gittiklerini anımsatan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Açıkçası bu sene biraz staj senesi gibiydi. Bunca zorluktan sonra, geçen sene aldığımızda zor durumda olan kulübü mali açıdan özellikle bu sene de ligde tuttuğumuz için mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun. Oyuncular 90 dakika boyunca çok iyi bir performansla mücadele verdiler. Maçın son dakikasına kadar galip gelmeye çalışan takımımızı, teknik heyetimizi ve bize destek olan bütün Kayseri ile taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu seneyi de böyle atlattık. İnşallah gelecek sene daha iyi bir Kayseri görmeyi umut ediyorum."

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise teknik direktör, teknik ekip, oyuncular ve başkan Gözbaşı’na teşekkür etti.

Zor bir yıl olduğunu kaydeden Tokgöz, "Daha önce de söyledim. Bu eziyeti maalesef son maça kadar çekeceğiz gibi gözüküyor demiştim. Maalesef öyle de oldu. Tüm taraftarlarımızdan, tüm camiamızdan bunun için özür dileriz. Allah’ın izniyle, Berna Gözbaşı başkanın önderliğinde bir daha bu kötü günleri yaşamayacağız." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sarı-kırmızılı takımı, ligde kalmayı başardığı için kutladı.