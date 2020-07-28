Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, devam eden Kulüpler Birliği Vakfı toplantısını terk etti. Başkan Gözbaşı, Kayserispor İstanbul Temsilcisi Muhammed Ali Temel ile birlikte toplantının yapıldığı otelin dışarısına çıkarak bir süre görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Berna Gözbaşı’nın hararetli konuşmaları dikkat çekti. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç Başkan Gözbaşı’yı sakinleştirmek için yanına geldi ve daha sonra beraber toplantıya geri döndüler.

İHA



