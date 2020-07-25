Berna Gözbaşı isyan etti! Cüneyt Çakır...

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından sert açıklamalar yaptı. Gözbaşı ayrıca sosyal medya hesabından da sert bir paylaşım yaptı ve ilk yarıda gol olup olmadığı tartışılan pozisyonu paylaştı.

Başkan Berna Gözbaşı maç sonunda TRTSpor ekranlarından sert açıklamalarda bulundu. Gözbaşı hakem Cüneyt Çakır için, "El var görmüyor, gol var vermiyor, penaltıyı vermiyor. Bu lig dizayn edilmiş bir lig. Tiyatro izledik. Biz bugün Trabzonspor'a değil hakeme yenildik" ifadelerini kullandı

Gözbaşı ayrıca şu paylaşımı yaptı







