Kayseri Büyükşehir Belediye Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve basın mensupları, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti. Kamp Merkezi'nin işletmeciliğini yapan Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, merkez hakkında ziyaretçilere bilgiler verdi.

Kamp merkezinde 2 sahanın olduğu, 6 saha içinde çalışmaların devam ettiğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şu an burada Kosova takımı kampta ve çalışmalarını sürdürüyor. Burası oksijeni bol, güzel bir merkez. Burada iki tane sahamızı hayata geçirdik. 6 tane daha sahamız yapılıyor. Burada ayrıca kapalı yüzme havuzu, olimpik yüzme havuzu, spor salonu gibi yerlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Diğer yandan profesyonel fitness merkezinin de tüm takımlara özgü olacak şeklide çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

BERNA GÖZBAŞI: ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ'NİN CAZİBE MERKEZİ OLMASINI DİLİYORUZ

Tesislerin hayırlı olması temennisinde bulunan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise, "Tesisimiz tekrardan hayırlı olsun. Kayserispor olarak buraya gelen her takımla hazırlık maçı yapma imkanımız oluyor. Ben yeni tesisin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah burasının daha büyük takımları ağırlayacağı günleri hep birlikte görürüz. Yukatel Kayserispor olarak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin cazibe merkezi olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)