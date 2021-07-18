Berna Gözbaşı açıkladı! 'Transfer limitini çözdük...'

Kayserispor son günlerin hareketli takımlarından biri oldu. Aaron Lennon takımdan ayrılırken Pedro Henrique Sivasspor , Alibec ise Romanya'ya transfer oldu. Transfer limiti ve eski borçlar için mücadele eden yönetim adına başkan Berna Gözbaşı müjdeli haberi verdi.

'Transfer limitini çözdük, transfer yasağı kalkıyor'

Başkan Gözbaşı sosyal medya hesabından, "Büyük Kayserispor taraftarları, 30 milyon liralık bağışla transfer limitini çözdük, şimdi de bir o kadar meblağa yaklaşan transfer yasağı kalkıyor. Bize yakışan, sağlam zemine oturan Kayserispor için çok önemli isimlerle görüşüyoruz. Merak etmeyin, biraz sabır." ifadelerini kullandı.

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