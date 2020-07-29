Berna Gözbaşı: 20-21 takımla ligin oynanması daha iyi olacak

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TFF tarafından alınan küme düşmenin kaldırılması kararını değerlendirdi. TRTSPOR'a canlı bağlanan Gözbaşı, önemli açıklamalar yaptı.

Berna Gözbaşı, "Öncelikle Kulüpler Birliği Vakfı'nda oy birliği ile bu tavsiye kararı almalarından dolayı teşekkür ediyorum. Son haftaya kadar mücadele ettik ama olmadı. İşin insanı ve vicdani tarafını gören sayın Cumhurbaşkanına, sayın Spor Bakanına ve sayın TFF Başkanına teşekkür ediyorum"

"Sadece 20-21 takım olsun değil bilimsel yönden bir raporla bunu anlatmaya çalışmıştım. Yerini bulduğunu düşünüyorum. Gelecek sezon daha güçlü bir Kayserispor oluşturmaya çalışacağız. Bu durumlara düşmeyecek bir yapı oluşturmak istiyoruz"