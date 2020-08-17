Berna Gözbaşı: 10 milyon da verseler sözümüzden dönmeyiz

Bernard Mensah’ın Beşiktaş’a transferiyle ilgili olarak A Spor’a açıklamada bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, net konuştu. Gözbaşı, “Beşiktaş’a Mensah konusunda söz verdik. Artık bu saatten sonra Galatasaray 10 milyon Euro bile verse sözümüzden dönmeyiz” sözlerini sarf etti. Tecrübeli futbolcu, dün İstanbul’a geldi.

Mensah’ın, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçmesinin ardından yeni takımına katılması bekleniyor.