Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin eşi Berna hanım da kulüp başkanı eşi olmanın büyük fedakarlık gerektirdiğini söyledi. Hürriyet’e konuşan Berna Çebi, Ahmet Nur Çebi’nin kulüp-iş-ev üçgeninde geçen mesaisini şu sözlerle anlattı:

"Kulüp başkanlığı ve başkanın eşi olmak fedakarlık istiyor. Biz ailece çok fedakarlıklar yaptık. Ahmet Başkan hedeflerin insanı. Takım sahaya çıktığında mutlu olan özelliği var. Beşiktaş’ta çok sıkıntılı günler geçirdi ama hiç yılmadı. Hep ileriye baktı. Geçmişle uğraşmadı. Kulübü ne kadar ileriye götürebileceğinin hesapları içinde oldu. Kulüp ile ev arasında mekik dokudu" (Hürriyet)