Berlin’de finaldeyiz!

Berlin’de devam etmekte olan Dünya Kupası 4. Ayak Yarışmasında Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın’dan oluşan Klasik Yay Erkek Takımımız Çeyrek Final atışlarında Güney Kore’yi eledi ve Yarı Finalde Amerika ile karşılaştı, 4-4 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonrasında Finale çıkan Millilerimizin rakibi Ukrayna oldu

Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk’tan oluşan Makaralı Yay Bayan Takımımız Çeyrek Final atışlarında Hindistan’ı eledi ve Yarı Finalde Amerika ile karşılaştı 231-227 biten mücadele sonucu Finale çıkan sporcularımızın rakibi İngiltere oldu

Sporcu ve Antrenörlerimize başarılar diliyoruz.