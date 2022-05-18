Berkin “Sylas” Çetin: Gurur verici bir durum

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE Esports, dünyanın dört bir yanından en iyi profesyonel takımların bölgesel güçlerini sergileyeceği 2022 PUBG MOBILE Pro League Bölgesel Bahar Şampiyonası (PMPL) programının detaylarını paylaştı. Ülkemizden takımlarının mücadele edeceği ve 2,3 milyon TL (150 bin dolar) ödül havuzu bulunan 2022 PMPL Avrupa Bahar Şampiyonası 19- 22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Bu zorlu maçlar öncesi S2G Esports takımından Berkin “Sylas” Çetin, FANATİK'in konuğu oldu.

İşte başarılı oyuncunun sorularımıza verdiği yanıtlar:

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, inanılmaz bir turnuvaya imza attı. Bu serüvende finallerde olmak için sizin nasıl bir duygu?

Böyle güzel bir turnuvada bizim gibi birçok Türk takımının da olması ayrıca gurur verici. Bu konuda kendi adımıza da mutluyuz.

PUBG MOBILE'da oyun anlamında baktığımızda en belirgin özelliğiniz ve sizi rakiplerinizden bir adım öne çıkartan durum nedir?

Agresifliğimiz ve takımlara salça oluyoruz bazen. Böyle kimsenin yapamadığı hareketleri yapıyoruz. Çok riskli oynuyoruz. Bu konuda agresifiz.

Avrupa Bahar Şampiyonası Finalleri'ne gidiyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim?

En iyi 8 Türk takımından biri olarak çıktık. Bu haliyle gurur verici bir durum. Avrupa'nın en büyükleri de orada. Bunu yaşamak güzel.

PUBG MOBILE ile nasıl tanıştın ve espor maceranı bizlerle biraz paylaşır mısın?

Ben Battle Royale oyunlarına baya düşkündüm. PUBG direkt çıktığında arkadaşlarımla beraber oynamaya başladım. Sonrasında oyundan arkadaşlar edindim ve onlarla beraber takımlar kurduk. Espor hayalini kurduğum bir şeydi. Ortamı ve saygınlığı özellikle dikkatimi çekiyordu. Hep istediğim bir konuydu. Sonra da PUBG MOBILE turnuvalar yapaya başladı ve oralardan buralara geldik.

Espora geçiş yaptığınızda aileniz ilk başta nasıl tepki gösterdi?

Benim ailem çok kızıyordu. Ben gizli gizli oynuyordum. Bir turnuvada kendimi gösterdikten sonra babama durumu anlattım. Alttan alttan guru duyuyordu ama kızıyordu da bir yandan. Dünya şampiynasına gittiğimden beri en büyük destekçimdir.

Son olarak büyük final öncesi buradan takipçilerine ve fanlarına ne demek istersin?

Hepimiz Türk takımıyız. Türk şampiyon olsun da olsun. Tabii öncelik bana biziz de. Kötü bir hareketimiz de hemen mental olarak bizi düşürecek yorum yapmasınlar. Sonuçta o yorumları da okuyoruz biz. 2-3 yıldır beni destekleyen fanlarım var. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Destekte bulunmaya devam edin. Onların yüzünü kara çıkarmayacağız.

Mehmet Caner Kolağasıgil / FANATİK ÖZEL