Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan 18 yaşındaki Milli atlet Berke Akçam, 2020 ’nin son yarışından da rekor çıkarmayı başardı. Berke, 60 metre engellide 7.83’lük derecesiyle Mikdat Sevler’e ait olan eski Türkiye rekorunu 0.05 saniye geliştirdi, U20 Türkiye salon rekoru kırdı. Akçam, bu yıl açık sahada 400 metre engellide de Türkiye rekorunu yenilemişti. Yarışlarda ayrıca, Ali Eren Ünlü, yüksek atlamada Alperen Acet’e ait 2.12’lik Türkiye U18 salon rekorunu 2.13'lük atlayışıyla kırmayı başardı. 800m'de 2004 doğumlu Mevlüt Aras 1:51.38’lik derecesiyle, 2018 ’de Mehmet Çelik tarafından yapılan 1:51.72’lik rekoru yenileyerek ilk kez Türkiye rekortmeni oldu.