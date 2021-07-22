2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde Türk bayrağını, Milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka’nın taşıyacak. Organizasyonda 200 metre sırtüstünde havuza girecek 18 yaşındaki Berke Saka ile 400, 800 ve 1500 metre serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki Merve Tuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak. Galatasaray Spor Kulübü Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka, geçtiğimiz günlerde 2:03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi ve bu derece ile açık yaş şampiyonu olmuştu. Bu derece ile de Saka, 27 yıl önce Derya Büyükuncu'nun sahibi olduğu rekoru da egale etmişti. 18 yaşındaki yüzücünün kariyeri ve kim olduğu olimpiyatseverler tarafından merak ediliyor.

Berke Saka, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında 200 metre sırtüstü branşında ülkemizi temsil edecek.

Berke Saka kimdir, kaç yaşında? Berke Saka nereli?

9 Temmuz 2003 yılında dünyaya gelen Berke Saka, Türk sporunu yüzme branşında, sırtüstü kategorisinde temsil etmektedir. Saka, 2021’de Edirne’de düzenlenen Turkcell Açık Yaş Milli Takım Seçme Yarışları’nda 200 metre sırtüstündeki 1:57.36’lık derecesiyle Olimpiyat A Barajı’nı geçerek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı. Milli sporcu kariyerine Galatasaray’da devam ediyor.

Berke Saka'nın çocukluk fotoğrafı ve yüzmeye olan tutkusu.

Toplam 32 rekoru, 170 de madalyası bulunan Berke Saka, Tokyo'da en büyük madalya umutlarımızdan olacak. Berke Saka, aynı zamanda sırtüstü müsabakasında yarışan Türk erkek yüzücü olarak dikkat çekiyor.

Berke Saka'nın kırdığı rekorlar:

100m sırtüstü / 00:56.92 / Burgas / 22. 06.2019 / 15-16 yaş

200m sırtüstü / 02:01.49 / Kazan / 07.05.2019 / 15-16 yaş

200m karışık / 02:03.25 / Bakü / 24.07.2019 / 15-16 yaş

100m sırtüstü / 00:54.91 / Roma / 07.07.2021 / 17-18 yaş

200m sırtüstü / 01:57.36 / Edirne / 24.04.2021 / 17-18 yaş

200m karışık / 02:00.04 / Roma / 08.07.2021 / 17-18 yaş

100m sırtüstü / 00:54.91 / Roma / 07.07.2021 / 19+ yaş

200m sırtüstü / 01:57.36 / Edirne / 24.04.2021 / 19+ yaş

200m karışık / 02:00.04 / Roma / 08.07.2021 / 19+ yaş