Spor toplumun en önemli alanlarından bir tanesidir. Özellikle futbol yediden yetmişe her kesime hitap eder. Türkiye'de yetişen birbirinden başarılı futbolcular ise kendi alanlarında önemli başarılara imza atıyorlar. Berke Özer de Türkiye'de yetişen İzmirli ve başarılı bir futbolcu olarak bilinir. Yaşamına başarılı bir kariyer sığdıran genç futbolcu aynı zamanda yeni nesle de örnek oluyor. 1, 91 metre boyundaki futbolcu Berke Özer 20 yaşındadır.

Berke Özer nereli?

Türkiye'de yetişen başarılı futbolculardan birisi de Berke Özer olarak bilinmektedir. 25 Mayıs 2000 yılında doğan Berke Özer 20 yaşındadır. 1,91 metre boyundaki Berke Özer İzmir'de doğup büyüdü. Futbolda kaleci olarak görev yapan Berke Özer sporun pek çok dalı ile ilgilenmiştir. Spor hayatına jimnastik ile başlayan genç futbolcu sonrasında yüzmede çeşitli başarılar elde etti. Basketbol da oynayan genç futbolcu Berke Özer kariyerini başarılı olduğu futbol alanında sürdürmeye devam etti.

Berke Özer kaç yaşında?

Uluslararası ve ulusal alanda futbolcuların belli bir yaş kotası bulunmaktadır. Güçlü bir kondisyon ve sağlıklı bir vücuda sahip olması gereken futbolcular genç yaşlarda futbolcu olarak görev alırken en geç 40'lı yaşlarda ise futbolu bırakabilir. 40 Yaşın ardından çoğu futbolcu antrenör olarak ve ya teknik ekipte yer almıştır. O nedenle Berke Özer de Türkiye'nin yetiştirdiği en genç futbolcular arasında yer almaktadır. 25 Mayıs 2000 yılında İzmir'de doğan Berke Özer 20 yaşında başarılı bir futbolcudur.

Berke Özer hangi takımlarda oynadı?

Genç futbolcu Berke Özer futbol kariyerine başarılı çalışmalar ekledi. Futbol kariyerine 2011 yılında Bucaspor ile başlayan Berke Özer kaleciliğe de bu takım sonrasında geçmiştir. Berke Özer 2013 yılı itibari ile Bucaspor'un alt yapısı olan Altınordu'da oynadı. Genç futbolcu 2013- 2014 sezonunda U- 14 takımı ile Ege grubunda şampiyon oldu. 2016-2017 sezonunda Berke Özer milli takım ile birlikte Türkiye ikincisi oldu. Berke Özer 10 Temmuz 2018 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Genç futbolcu Berke Özer 21 Temmuz 2019 tarihinde Belçika ekibi Weaterio'ya kiralandı. Özer başarılı futbol kariyerinde yurtdışına açıldı.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Fenerbahçe Altınordu kulübünde forma giyen Berke Özer 1.90 boyunda başarılı bir kaleci olarak görev yapıyor. U17 Milli takımında forma giyen başarılı genç futbolcu Berke özer kısa süre sonra A Milli Takıma transfer oldu. Başarılı çalışmaları ile ön plana çıkan Berke Özer Fenerbahçe kulübü tarafından KVC Westerio kulübüne kiralandı. Berke Özer bu süreçte başarılı bir sezon geçirdi. Berke Özer 150- 200 bin dolar arasında maaş almaktadır.

Berke Özer'in Milli Takım Kariyeri

Türk futbolunun yetiştirdiği genç futbolculardan olan Berke Özer milli takım kadrosunda önemli başarılara imza attı. Berke Özer 2015 yılında milli takım forması giyerek milli kariyerine başlama kararı aldı. 2017 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Berke Özer U17 kadrosunda birinci kaleci olarak görev aldı. Genç futbolcu Berke Özer'in forma giydiği turnuvada Türkiye yarı finale çıkarak büyük bir başarı gösterdi. Berke Özer 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupasında üç maçta forma giyme şansı bularak başarılı bir performans ortaya koydu. Sonrasında ise Genç Kaleci Fatih Terim'in en beğendiği futbolcular arasında yer aldı.

Berke Özer'in futbol kariyeri

Fenerbahçe Altınordu ve milli takımda forma giyen genç futbolcu Berke Özer 2017 yılında Türkiye milli futbol takımında üçüncü kaleci olarak görev aldı. Genç futbolcu Berke Özer Kuzey Makedonya ve Kosova maçlarının kadrolarına dahil edildi.