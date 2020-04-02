Berke Özer: Hayalim Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak

Fenerbahçe'den Belçika'nın Westerlo takımına kiralık olarak transfer olan Berke Özer, TRT SPOR'un Instagram hesabında canlı yayın konuğu oldu. Westerlo taraftarıyla arasında iyi bir bağ olduğunu söyleyen Berke, oynadığı maçlarla tecrübe kazandığını söyledi.

Berke Özer, Volkan Demirel hakkında, ''Volkan ağabey hakkında konuşanlar bugüne kadar kötü konuşmamıştır. Küçüklüğümden beri idol olarak gördüğüm, videolarını izleyerek büyüdüğüm biriydi. Buraya da geldi, çok büyük destek oldu bana. Sahanın dışında da çok yardımcı oldu.'' ifadelerini kullandı.

"Hayalim Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak"

''Küçüklüğümden beri hayalim Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak. Fenerbahçe'de bir Volkan Demirel olmak. Ben her zaman Fenerbahçe'liyim bugün gel deseler gelirim, git deseler giderim. Denizli'de kaçan şampiyonluktan sonra bir süre okula gitmedim.''

"Beğendiğim kaleci Ter Stegen"

Genç kaleci, özellikle Westerlo tecrübesinden sonra, Fenerbahçe seviyesinde bir takımda birinci kaleci olarak görev yapmaya hazır olduğunu söyledi. Berke Özer, Westerlo'nun Barış Alıcı için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye'den Muslera, Mert Günok, Altay ve Uğurcan'ı takip ettiğini söyleyen Berke, ''İyi bir kaleci jenerasyonu yakaladığımızı düşünüyorum, en beğendiğim kaleci Barcelona'nın kalecisi Ter Stegen'' ifadelerini kullandı.

Berke, ''Bir hakkım olsa Barcelona'ya transfer olmak isterdim. İnanılmaz bir sistem işliyor. Messi ve Griezmann gibi oyuncularla oynamak büyük bir keyif olur.'' dedi.

Playstation'da hangi takımı alıyorsun?

- Paris Saint Germain

Avrupa'dan bir takıma gitme hakkı verilse hangisini seçersin?

- Barcelona

Berke 5 yıl sonra kendini nerede görüyor?

- Ne olur bilmiyorum ama Fenerbahçe'de kalıcı olmak istiyorum