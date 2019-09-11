Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada karar çıktı. Arda Turan, Özlem Şahin'e karşı "Cinsel taciz" suçundan beraat etti. Arda Turan'a "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Karardan sonra Berkay, Arda Turan'a cevap verdi. Berkay, şunları söyledi:

Bugün yargılanan şahış beraat etmedi, 2 yıl 8 ay ceza aldı. Kasten adam yaralamak, ruhsatsız silah taşımak, ruhsatsız silahla ateş etmek gibi bir çok şuçtan cesza aldı. Yani beraat etmedi. 2 yıl 8 ayı mahkeme şöyle uygun gördü, hükmün geri açıklanması... Yani diyor ki sen 5 yıl içinde bir suç işlersen geçmişte aldığın suçlar ve o günkü suçların toplanacak ve bunun cezasını yatacaksın. Ama ben davamın arkasındayım, bir üst mahkemeye yine başvuracağım, hakkımı arayacağım çünkü ben hakkımı aramazsam yarın bir gün hastane basanlar yine olacak. Ruhsatsız silah taşıyanlar hâlâ olacak. Milletin yanında karısı kızı varken arkadan saldırıp kahpece burun kıranlar hâlâ olacaktır. Ben böyle bir ülke istemiyorum. Böyle bir ülkede de hakkımı sonuna kadar aramak için bedeli neyse ödeyeceğim.