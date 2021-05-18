Berkay Öğretir finalde yüzecek

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen organizasyonun ilk gününde Öğretir, yarı finaldeki 59.23 saniyelik derecesiyle serisinde 2. oldu. Bugün TSİ 20.12'de TRT Spor 2'den yayınlanacak finalde yüzecek olan Galatasaraylı sporcu Berkay Ömer Öğretir, ayrıca Olimpiyat'ta 100m ve 200m kurbağalamada ülkemizi temsil edecek. İlk gün sporcularımızdan Nida Eliz Üstündağ (kadınlar 100m kelebek), Beril Böcekler ve Ece Tanrıverdi (kadınlar 800m serbest), Selen Özbilen ve İlknur Nihan Çakıcı (kadınlar 50m serbest), Metin Aydın (erkekler 50m sırtüstü), Demirkan Demir (erkekler 100m kurbağalama), Yiğit Aslan, Efe Turan, Baturalp Ünlü ve Mert Kılavuz (erkekler 400m serbest) ile erkek ve kadınlarda 4X100m serbest takımlarımız da elemeleri geçemedi.