Berkay Akbaş Sokak Basketbol turnuvası sona erdi

Mustafa Berkay Akbaş anısına Sinop’ta düzenlenen 5. Geleneksel Berkay Akbaş Sokak Basketbolu turnuvası sona erdi. Turnuvaya Sinop, Samsun, Ordu, Karabük ve Tunceli’den toplam 110 sporcu, 12 antrenör ve 12 idareci katıldı.

3 günlük kıyasıya süren mücadelelerde birinciler Genç Erkekler kategorisinde Ordu Orka Spor Kulübü, Genç Kızlar kategorisinde Sinop Bahçeşehir Spor Kulübü, Yıldız Erkekler kategorisinde ise Sinop Bizim Basketbol Spor Kulübü oldu. Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri Berkay Akbaş’ın babası Sinop Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Salim Akbaş, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve birim yöneticileri tarafından takdim edildi.

Berkay Akbaş’ın babası TSO Başkanı Salim Akbaş, oğlunun adına yakışır bir turnuva olduğunu ve her geçen yıl daha da katlanarak büyümesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Akbaş, “Her zaman üstüne katarak devam eden bu etkinliğin; sporun kardeşlik ve barış için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini düşünüyorum. O nedenle emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. (İHA)