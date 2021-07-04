Alanyaspor 'un geçtiğimiz sezon başında sessiz sedasız kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Süper Lig'deki ilk sezonunda muhteşem bir performans sergileyerek adından söz ettirdi. Salih Uçan, Bakasetas, Ceyhun Gülselam ve Siopis gibi isimlerin olduğu takımda muhteşem bir grafik ortaya koyan, formayı kapan ve takımın değişilmezleri arasına giren Berkan'a Galatasaray kanca atarken iki kulüp arasındaki pazarlıklar da başladı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Galatasaray taraftarı google aramalarına başladı: Berkan Kutlu kimdir, hangi takımlarda oynadı? Berkan Kutlu kaç yaşında ve nereli? Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan ve 3 gol, 2 asistle skora katkı sağlayan Berkan'ın kariyerini derledik.

Bonservis bedeli olmadan Alanyaspor'a gelen Berkan'a Serie A ekiplerinin de kanca attığı gelen haberler arasında.

Berkan Kutlu kimdir, hangi takımlarda oynadı? Berkan Kutlu kaç yaşında ve nereli?

Berkan Kutlu 25 Ocak 1998'de İsviçre'nin Monthey şehrinde dünyaya geldi. Monthey altyapısında futbola başlayan orta saha oyuncusu, 2018'e kadar burada forma giydi ve İsviçre'nin köklü ekiplerinden Sion'un dikkatini çekti.

Temmuz 2018'de Sion, İsviçre 5. Lig ekibi Monthey'de toplamn 41 maça çıkan ve 9 atan genç yıldız Berkan'ı bonservis ödemeden kadrosuna kattı.

Sion'da 2 yıl geçiren, U18 ve U21'de toplam 81, A takımda ise 2 maçta boy gösteren genç orta sahanın yolu Ağustos 2020'de Türkiye'ye düştü.

Akdeniz ekibine bedelsiz olarak gelen ve dikkat çeken bir gelişim gösteren Berkan, Süper Lig'deki ilk sezonunda tam 38 maça çıktı.

Salih Uçan, Bakasetas, Ceyhun Gülselam ve Siopis gibi isimlerin olduğu takımda muhteşem bir grafik ortaya koyan, formayı kapan ve takımın değişilmezleri arasına giren Berkan, sezonu 3 gol, 2 asistle tamamladı.

Fiziksel olarak takımın en iyileri arasında yer alan Berkan, maçlardaki yüksek koşu mesafeleri ile de ön plana çıktı. Kariyerinde ilk kez milli olan ve U21 Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasına giren Berkan, 3 kez Ay Yıldızlı formayı giydi.

Güncel piyasa değeri 3.3 milyon Euro olan ve Alanyaspor'la Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero mevkilerinde de görev alabiliyor.