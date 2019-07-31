Geçen sezonu Karşıyaka’da geçiren ve yeni sezonda TOFAŞ forması giyecek genç oyuncu, Slovenya’da basketbol yazarımız Gökhan German’ın sorularını yanıtladı.

"ORADA ÖZGÜVEN KAZANDIM"

“Karşıyaka’da oynadığım iki sezon özgüven kazanmam açısından çok önemliydi. Ligin sonuna doğru çok daha iyi oynadım. Bu durum istatistiklerime de yansıdı. Özgüven kazandıktan sonra daha rahat hissettim. Karşıyaka’da da bir basketbolcu için çok iyi bir ortam vardı. Yabancı guardın arkasında çok kalmadık. Bu da benim için iyi bir fırsat oldu. Sezon sonunda Karşıyaka da benim kalmamı istiyordu ama Tofaş’ta Tolga ve Orhun ağabeylerle konuşuyordum. Hem oynadıkları sistem, hem Eurocup’ta mücadele ediyor olmaları kararımda rol oynadı. Benim için bir fırsat ve bunu iyi değerlendirmek istiyorum.”

"FENER'E DÖNMEYİ İSTERİM"

‘A Takım’a Fenerbahçe’de çıktım. Obradoviç’li dönemde oynadım. Hem mental, hem de fiziksel olarak bana çok şey kattı. Fenerbahçe’de oynayabilmek için güçlü bir psikolojiye sahip olmanız gerekiyor. Çünü sürekli baskı altındasınız. Az dakika alsanız da sahaya girince hata yapmamanız gerekiyor. Fenerbahçe şu an Avrupa’nın en büyük kulüplerinden biri. Tabii ki ileride bir fırsat daha gelirse tekrar Fenerbahçe forması giymeyi çok isterim.”

"POTANSİYELİMİZ VAR"

“Bizim jenerasyondan ben, Kenan ve Kartal altyapıdan çıktı. Uzun süredir Milli Takım’da devşirme olarak oyun kurucu pozisyona yabancı kullanılıyor. Bizim için sorun değil. Kendimizi gösterme fırsatı illa ki gelecek. Hem kulüp takımlarında, hem de milli takımlarda daha çok çaba sarf etmemiz, daha çok çalışmamız gerekiyor. Ben Türk oyun kurucular olarak bu potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Milli Takım seviyesinde oynayabilmemiz için daha çok çalışmamız gerekiyor.”

"KAZANDIĞIMIZ MADALYALAR"

“Altyapı milli takımlarında çok başarılı olduk. O zaman hayalimiz A Milli formayı giymekti. Altyapıda kazandığımız madalyalar önemliydi tabii ki ama üst yapıya çıktığımızda bunlar bir anlam ifade etmiyor. Bizim geçtiğimiz oyuncular, üst yapıya gelindiğinde bizi geçebiliyorlar. A Takım’da bir jenerasyon değişimi olacak. Bizim de bulunduğumuz 94-97 arası doğumlu oyuncular ciddi bir potansiyele sahip. Bunu da üç dört sene içinde ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum.”

"EKSTRA ÇALIŞMAK GEREKİYOR"

“Gençlerin üst yapıda gereken atılımı yapamaması, hem oyuncu, hem de sistemle alakalı. Sonuçta bizlerin ekstra çalışması gerekiyor. Bireysel çalışmalar yapmalıyız. Yabancılardan daha çok efor sarf etmeliyiz. Ligde onlar ön planda. Onlarla rekabete girmeli, bunu da antrenörlerimize göstermeliyiz. Daha çok çalışıp, bize verilen fırsatları kullanmamız gerekiyor. Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir performans çıkardık. Dünya Kupası büyük bir arena. En iyiler orada olacak.”

"HEP HAYALİNİ KURUYORDUK"

“Grubumuz zor. Amerika var ama Japonya’yı da hafife almamalıyız. Çek Cumhuriyeti de bir ekol. Güzel bir turnuva olacak. Buradaki tüm oyuncular için bir fırsat. 2010’dan sonra iyi bir sonuç alıp Türk halkını mutlu etme şansımız var. Bunu kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Bir de derece yapabilirsek, harika olur. Hep milli takımda olmanın hayalini kuruyorduk. Burada bulunmak gurur verici. Dünya Kupası’nda her maçta savaşıp, ruhumuzu ortaya koyup, Türkiye’ye yakışan bir basketbol oynayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.”