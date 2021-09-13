VFŞL Yaz Mevsimi boyunca izlediğimiz üst düzey mücadelelerin son noktası olan Türkiye Büyük Finali nefesleri kesti. Heyecanlı lig aşaması sonrası finale kalmayı başaran Galatasaray Espor ve Nasr Esports’un karşı karşıya geldiği Türkiye Büyük Finali’nde zafere ulaşan taraf Galatasaray Espor oldu. Final mücadelesinin ilk karşılaşmasında maçın başından itibaren kurdukları üstünlüğü karşılaşma boyunca devam ettiren Galatasaray Espor karşılaşmanın galibi oldu. İkinci maçta Galatasaray Espor, üst üste kazandıkları takım savaşlarının ardından Baron güçlendirmesini de alarak seride durumu 2-0’a getirmeyi başardı. Serinin üçüncü karşılaşmasında ise kaybettiği bir takım savaşına rağmen üstünlüğü kaybetmeyerek zafer ekranını gören taraf olan Galatasaray Espor, 3-0’lık skorla kupanın ve yılın en iyi League Of Legends takımı unvanının sahibi oldu.

Sarı Kırmızılı ekipten Berk "Mojito" Kocaman, galibiyeti ve gelen şampiyonluğu FANATİK'e yorumladı.





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İşte Berk "Mojito" Kocaman ile gerçekleştirdiğimiz röportaj:

Müthiş bir maç çıkardınız ve daha konsantre bir görüntü sergilediniz. Bu başarının nedeni sizce nedir?

Daha verimli çalıştık. Bu çalışmalar sonucu oyunun nasıl ilerleyeceğini bildiğimiz için koordineli ve konsantrasyonlu göründük.

Galibiyet yorumu

Sezon boyunca etkili oyun ile rakiplerinizi domine etmeyi başardınız. Şampiyonluğu getiren kilit noktalar nelerdir size göre?

Herkes kendi rolünün neler yapıp neler yapamayacağının farkında o yüzden üstümüze düşenleri yapınca galibiyete ulaşmak kolay oluyor.

Final maçını nasıl yorumlarsın? Rakibiniz neyi eksik yaptı? Siz hangi doğruları yaptınız?

Rakibimiz oyunu nerden kazanacaklarını bilip nasıl kazanacaklarını bilmiyorlardı, o yüzden uygulama kısmında sıkıntılar yaşadılar. Biz ise her ikisini de rakibimizden iyi yaptık.









Hedefini açıkladı

Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?

Öncelikli hedefimiz tabiki Worlds'de play-in'leri geçip gruplara kalabilmek.

Mehmet Caner Kolağasıgil