TFF 2. Lig'de normal sezonu 69 puanla 4. sırada bitiren Sakaryaspor, 68 puanla 5. sırada tamamlayan Sarıyer ile Spor Toto 1. Lig play-off yarı finali ilk maçında karşı karşıya geldi. ﻿﻿﻿﻿﻿Yeni Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Sakaryasporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler.

Taraftar desteğini de arkasına alan Sakarya, Sarıyer'e şans tanımadı, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 21 Mayıs Salı günü İstanbul’da Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda saat 16.00’da yapılacak. Menemen ve Keçiörengücü’nden sonra 1. Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı 2. Lig Play-Off finali, 28 Mayıs Salı günü, tarafsız sahada oynanacak.

Berk İsmail Ünsal fırtınası

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 70'de Berk İsmail Ünsal, 70'de Oğuz Kocabal, 90'da Savaş Tağa kaydetti. Sakaryaspor'un golcü futbolcusu Berk, Sarıyer'i de boş geçmedi ve bu sezonki gol sayısını 15'e çıkardı.

Galatasaray altyapısından yetişen golcü futbolcu, gösterdiği performansla sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Galatasaraylı taraftarlar Berk'in geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Maçın ardından Sakaryaspor oyuncuları ile taraftarlar galibiyet sevinci yaşadı.

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