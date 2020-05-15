Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Geçen senenin KMF şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor ile özellikle son dönemdeki yükselen performansıyla dikkat çeken fastPay Wildcats arasında geçen sezon finalinde, kupaya uzanan ekip 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Şampiyonluğu corona virüs günlerinde online bir şekilde yaşamak zorunda olan Fenerbahçe'de genç oyuncu Berk "FarfetchLOL" Badur, FANATİK'in konuğu oldu. Sarı Lacivertliler'in parlayan yıldızı Berk, yaşadığı ilk şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu ancak MSI'ın bu sezon olmamasından dolayı yaz liginde daha hırslı olacaklarını söyledi.

İşte Berk "FarfetchLOL" Badur'un açıklamaları:

"İlk defa şampiyon olduğum için çok mutluyum. Bunlar benim için basamak ve mutluyum. Yeni mevsime çalışmaya devam ediyoruz şu anda. Eğer MSI'ya gidebilseydik bu takımla ciddi işler başabilirdik. Şimdi de corona virüse karşı öfkeliyiz ve daha hırslıyız. Öfekli kötü anlamda değil daha iyi motiveyiz. Bundan dolayı çalışmalarımıza da devam ediyoruz."

"Taraftarlarımız ile birlikte şampiyonluğu kutlamak daha iyi olurdu. Onlarla doyasıya o duyguyu yaşamadak daha iyi olurdu tabi. Hatta benim açımdan unutulmaz bir gün olurdu. Ancak MSI olmaması bizi daha üzdü diyebiliriz."

"Takım olarak yarı finaldeki mücadeleden sonra iyi çalıştık. Seri boyunca olabilecek tüm olasılıkları yaptık. Nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. WildCats'teki oyuncuların hepsi iyi ama finalde tecrübe olarak bir tık olarak altımızda kaldılar."

"Sezon boyunca dominant bir performansımız vardı ve bunu yaz liginde de devam ettireceğiz. MSI'ın olmaması bizi daha da hırslandırdı. Ben de her Türk oyuncu gibi o platformda kendimi göstermek istiyorum."

"Taraftarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Bizi izlemeye devam etsinler. Perdenin 2. yarısı başlıyor..."

Mehmet Caner Kolağasıgil