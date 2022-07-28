Sarı-kırmızılı oyuncu, Avusturya kampında İtalya Serie A takımlarından Salernitana ile 1-1 biten hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sözlerine yeni sezonu değerlendirerek başlayan genç kaleci, "Öncelikle daha önce de Avusturya'da kampımıza başlamıştık. Güzel maçlar geçirdik. Güzel bir hazırlanma dönemi oldu. Bu 2'nci etapta ilk hazırlık maçımıza çıkıyoruz. Kendi adıma da kamp gayet güzel geçiyor. İnşallah benim için çok güzel bir sezon olacak. Sakatlık geçirdim ve atlattıktan sonra çok iyi başladım. Çok iyi çalışıyorum. İnşallah her şey istediğim gibi olacak" diye konuştu.

"MUSLERA VE OKAN AĞABEY BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT, ONLARLA SÜREKLİ ÇALIŞIYORUM"

Kendisini üst seviyelere çıkarmak için çalıştığını söyleyen Balaban, "Tabii şöyle bir şey var. Bu hocamızın kararı fakat benim için önümde çok büyük örnekler, çok büyük isimler ve çok büyük idoller var. Öncelikle tabii Muslera ve Okan ağabey. Benim için çok büyük bir fırsat. Onlarla sürekli çalışıyorum. Sürekli deneyimlerini aktarıyorlar. Ben de elimden geldiğince onlardan faydalanıp, kendimi daha üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL SICAK BİR ORTAM VAR VE İYİCE AİLE GİBİ OLDUK"

Genç kaleci, takımdaki atmosfer ile ilgili de, "Okan hoca sağ olsun hepimizle ayrı ayrı ilgileniyor. Bütün genç oyuncular ve tecrübeli ağabeylerle birlikte çok güzel, sıcak bir ortam var. İyice aile gibi olduk. İnşallah bu aile ortamının da sonucu çok güzel bir şampiyonluk olacak" ifadelerini kullandı.

Son olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Balaban, "Tabii geçen sezon çok istediğimiz gibi olmadı. Bu sezon bireysel ve takım olarak çok büyük beklentilerimiz var. Tabii ki de hedefimiz şampiyonluk. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynar. Bu sene de her zamanki gibi öyle olacak inşallah" diye noktaladı.

Serhan TÜRK - AVUSTURYA, (DHA)