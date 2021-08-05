UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Johnstone’u konuk eden Galatasaray 'da Fernando Muslera şoku yaşandı. 55. dakikada direkt kırmızı kart gören Muslera'nın yerine Berk Balaban oyuna dahil oldu. Galatasaray altyapısından yetişen Berk, geçtiğimiz sezonu Ankaraspor'da kiralık olarak geçirdi. 1.98 boyundaki kalecinin kariyerini derledik.

Berk Balaban kimdir, kaç yaşında? Berk Balaban nereli, hangi takımlarda oynadı?

Berk Balaban, 1 Ocak 2000'de İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Berk, 2019 yılında Sarı Kırmızılı ekiple 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Galatasaray U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 takımlarında forma giyen 1.98 boyundaki kaleci, geçtiğimiz sezon Ankaraspor'da kiralık olarak görev aldı.

TFF 1. Lig'de 10 maça çıkan ve kalesinde 19 gol gören genç oyuncu, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.

Güncel piyasa değeri 125 bin Euro olan Berk Balaban'ın Galatasaray'la Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.











