Galatasaray'ın Altay'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Berk Balaban performansı ile alkış aldı.

Maçın ikinci yarısında Okan Kocuk'un yerine oyuna giren genç kaleci bir penaltı kurtardı ve kurtarışlarıyla maçın dikkat çeken ismi oldu. Peki, Berk Balaban kimdir, kaç yaşında? Berk Balaban hakkında bilinmeyenler haberimizde...

Berk Balaban kimdir?

1 Ocak 2000 İstanbul doğumlu olan Berk Balaban 2012 yılında Galatasaray alt yapısına girdi. O yıllardan bu yana Galatasaray alt yapısında görev yapan 1.98 boyundaki Berk ile 2019 yılında profesyonel sözleşme imzalandı.

Berk Balaban ile 2019 yılında Galatasaray 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bugüne kadar hiç milli olmayan 20 yaşındaki oyuncu Galatasaray U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 takımlarında forma giydi.

Berk Balaban, Emin Bayram ile birlikte devre arası kampına katılan iki genç oyuncudan biri oldu.