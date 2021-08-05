Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul’da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede konuk ekip, 58. dakikada penaltıdan Kerr’in golüyle öne geçti. Galatasaray, 60. dakikada Boey’in golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, 55. dakikada kırmızı kart gördü. Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos’ta İskoçya’nın Perth şehrinde oynanacak.

Berk Balaban, Galatasaray ile ilk maçına çıktı

Galatasaray’ın 21 yaşındaki kalecisi Berk Balaban, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone maçında giydi. Muslera’nın 55. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Aytaç Kara’nın yerine oyuna dahil olan Berk, kalan dakikalarda sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.