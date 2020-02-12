Beril Böcekler şampiyon

Milli yüzücü Beril Böcekler, Fransa’da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour’da birinciliğe ulaştı. Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Fransa’daki yarışlar, 8-10 Şubat tarihlerinde düzenlendi. Beril Böcekler, 400 metre serbest stilde, 3 olimpiyat şampiyonluğu ve 5 uzun kulvar dünya şampiyonluğu bulunan Macar yüzücü Katinka Hosszu’yu geride bırakarak 4.09.60’lık derecesiyle 400 serbest Türkiye rekoruyla birinciliği elde etti. Milli sporcu Emre Sakçı ise 50 metre kurbağalamada 27.98’lik derecesiyle ikinci oldu.

Avromova’dan iki başarı...

Turnuvada, milli yüzücü Ekaterina Avromova da 100 metre sırtüstünde 1.02.12’lik derecesiyle üçüncülüğün, 2.13.23’lük derecesiyle de 200 metre sırtüstünde ikinciliğin sahibi oldu. Turnuvada 8 Şubat’ta milli yüzücü Merve Tuncel 1500 metre serbest stilde 16.29.04’lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları biletinin sahibi olmuştu.



