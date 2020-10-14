Bergama Belediyespor Teknik Direktörü Behram Üstün, eski takımı Manisapor'a karşı duygusal bir maça çıktığını ifade ederek, "İlk 35 dakikada sağnak yağmur nedeniyle maça ara verilmek zorunda kaldı. İkinci yarıda hücuma geçişlerde iyiydik ve çok pozisyon bulduk. Penaltı kaçırdık. Farklı kazanabilirdik. Manisaspor da iyi mücadele etti" dedi.

Ligde oynayacakları Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçının ardından gelecek hafta kupada Karşıyaka'ya konuk olacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "İki kulvarda mücadele etmek yorucu bir süreç olacak. Pandeminin olumsuz etkilerini tüm takımlar gibi biz de yaşıyoruz. Bizim gibi Bergama halkı da kupayı önemsiyor. Her karşılaşma önemli. Bu oyunu sürdürüp ligde ve kupada Bergama'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kupada tekrar tur atlamak istiyoruz" diye konuştu.

DHA