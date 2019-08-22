İzmir’in Bergama ilçesi Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayağına Bergama Belediyesi’nin destekleriyle ev sahipliği yapacak. “Spor, Turizmin Geleceğidir” sloganıyla Spor Turizmi kapsamında tarihi güzelliklere sahip ilçelerde yapılan şampiyonanın yapılacağı Bergama yarışında toplu start alacak endurocular, zorlu engelleri geçmeye çalışacak.
Bergama Süper Enduro Pistindeki (1.050 mt) yarışlar; Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG) ve Enduro Veteran (EV) sınıflarında yapılacak.
Öte yandan yarışın idari ve teknik kontrolleri 24 Ağustos Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıp, magazin startı verilecek. Bergama yarışı, 25 Ağustos Pazar günü farklı sınıflarda Bergama Süper Enduro Pisti’nde büyük heyecana sahne olacak.