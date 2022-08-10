Bergama FK teknik direktörünü buldu

Son olarak Pendikspor'da Osman Özköylü'nün yardımcı antrenörlüğünü yapan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, daha önce Atakum Belediyespor'da teknik patron olarak görev aldı.

Teknik direktör Fatih Çardak, kariyerinde Diyarbakır BŞB, Elazığspor, Denizlispor , Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor , Samsunspor, Erzurumspor, Osmanlıspor, Boluspor, Hekimoğlu ve Altay'da yardımcı antrenörlük yaptı. Çardak'ın ekibinde Mustafa Sevgi, Egemen Babaç ve Cengiz Uzunköse yer alıyor.

DHA