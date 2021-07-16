TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'un bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda kulüp başkanlığına Bilir Altay getirildi.
Bilir Altay başkanlığındaki İzmir ekibinin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, Gürsel Öztaş, Hasan Kaya, Hüseyin Geyikli, İbrahim Koç, Mustafa Yazıcı, Onur Kayalıoğulları, Ömer Karakaya, Serdar Bahçıvan, Şerif Topal, Ziya Özdalkıran.
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kongrede kulüp başkanlığı görevini tamamlayan Hasan Canoğlu'na plaket verdi.