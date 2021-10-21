TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk hafta maçını kazandıktan sonra çıktığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Bergama Belediyespor, iç saha müsabakalarını oynayacağı yeri İzmir Atatürk Stadı olarak belirledi. Şimdiye kadar kullandığı 75 kilometre uzaklıktaki Menemen İlçe Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle 54 kilometre mesafedeki Aliağa Stadı için başvuruda bulunan kırmızı-lacivertliler, tesisin profesyonel lig kriterlerine uygun olmaması nedeniyle ilçeye 43 kilometre uzaklıktaki Soma Atatürk Stadı'nı gündemine aldı. Ancak Soma'nın Manisa'ya bağlı olması nedeniyle İzmir temsilcisinin bu talebi de gerçekleşmedi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde Türkiye Futbol Federasyonu'nun kriterlerine uygun başka stadyum olmadığından cumartesi günü saat 14.00'teki Gözgözler Akademi FK maçını İzmir Atatürk Stadı'nda oynama kararı alınmıştır. Tüm taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Bergama 14 Eylül Stadı, Millet Bahçesi projesi içerisinde yer alması nedeniyle maçlara kapatılmıştı. İzmir ekibi, bu hafta iç saha maçı için 112 kilometre yol kat edecek. Teknik direktör Murat Yoldaş'la yollarını ayıran kırmızı-lacivertli takımı Antrenör Soner Keleş sahaya çıkaracak.

DHA