Bergama Belediyespor şirketleşiyor

İZMİR, (DHA)

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor, olağanüstü genel kurula giderek şirketleşme kararı almaya hazırlanıyor. İzmir temsilcinin kongresinin 31 Mayıs Salı günü Bergama Kültür Merkezi Salonu'nda yapılacağı bildirildi. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 7 Haziran'da gerçekleşecek.

Şirketleşme ile ilgili, "Derneğimizin futbol şubesinin tüm aktif ve pasifleriyle beraber kurulacak anonim şirkete bedelsiz olarak devri, derneğimizin 2 yıl süreyle sorumluğunun devam etmesi ve yeni kurulacak anonim şirketi ile devir sözleşmesi yapılmasının görüşülmesi bu hususta devir sözleşmesi imzalanması için yönetim kurulumuza yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.