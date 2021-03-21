Bergama Belediyespor - Siirt Özel İdarespor: 3-1

Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 7'nci dakikada Ali Öztürk ile 38 ve 86'ncı dakikalarda Halil attı. Konuk takımın tek golü 78'inci dakikada penaltıdan Ahmet'ten geldi. Bu skorla puanını 28'e çıkaran Bergama rahat bir nefes aldı.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Oğuzhan Yazır (xx), Harun Günaydın (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (xx) - Volkan (xxx), Murat (xxx), Furkan (xx), Mehmet Can (xxx), Barış (xxx) (Dk. 90+1 Kerem), Mehmet Soyarslan (xxx), Halil (xxxx) (Dk. 90 Lokman), Mustafa (xxx) (Dk. 67 Fatih xx), Batuhan (xx) (Dk. 58 Emre xx), Ali Öztürk (xxx)

SİİRT ÖZEL İDARESPOR: Ahmet (x) - Ali (x) (Dk. 68 Abdulkadir xx), Bilal (x) (Dk. 75 Barış xx), Turgut (xx), Bartu (xx) (Dk. 75 Faruk xx), Burak (x) (Dk. 68 Abdullah x), Mehmet (xx), Necati (x) (Dk. 68 Enis x), Ahmet (xx), Harun (x), Kemal (x)

GOLLER: Dk. 7 Ali Öztürk, Dk. 38 ve Dk. 86 Halil (Bergama Bld), Dk. 78 (Pen.) Ahmet (Siirt Özel İdare)

SARI KARTLAR: Mehmet Soyarslan, Murat (Bergama Bld) - Bilal (Siirt Özel İdare)

DHA