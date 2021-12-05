Bergama Belediyespor-Sancaktepe Futbol Kulübü maç sonucu: 6-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Bergama Belediyespor, Sancaktepe Futbol Kulübü'nü farklı yenerek düşme hattından çıktı: 6-1. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 1'inci dakikada Gökhan Cingirt, 17 ve 62'nci dakikalarda Burak, 56'ncı dakikada Yusuf Can, 72 ve 77'nci dakikalarda Yunus atarken, konuk ekibin tek golü 68'inci dakikada Doğan'ın penaltısından geldi. Bu skorla Bergama Belediyespor, 15 puana ulaştı.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Kerem Yükünç (xx), Yiğit Çam (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Eren (xxx) - Fikret (xx), Tayfun Sabri (xxx), Yusuf Orhan (xxx), Murat (xxx), Hamit (xx), Gökhan Cingirt (xxx) (Dk. 78 Özkan), Burak (xxx) (Dk. 86 Mustafa), Yusuf Can (xxx) (Dk. 86 Mehmet Soyarslan), Yunus (xxx) (Dk. 78 Gökhan Aydaş xx), Alpay (xxx) (Dk. 71 Muhammet xx)

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf Berk (x) - Ulaş (xx), Berkay (x), Edip Ahmet (x), Ahmet Özkaya (x), Kudbettin Tekin (x) (Dk. 20 Mert x) (Dk. 67 Buğra x), Gürkan (x) (Dk. 67 Emirhan x), Kaan (x), Cemilcan (x) (Dk. 66 Muhammet x), Doğan (xx), Yavuz Selim (x) (Dk. 67 Berke xx)

GOLLER: Dk. 1 Gökhan Cingirt, Dk. 17 ve Dk. 62 Burak, Dk. 56 Yusuf Can, Dk. 72 ve Dk. 77 Yunus (Bergama Bld), Dk. 68 (Pen.) Doğan (Sancaktepe FK)

SARI KART: Mert (Sancaktepe FK)

DHA