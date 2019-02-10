Bergama Belediyespor-Pazarspor: 0-2

14 Eylül Stadı'nda oynanan 90 dakikada konuk ekibin gollerini 66. dakikada Emre ve 90. dakikada Kadir Yılmaz attı. Bergama'da oyuna ikinci yarıda dahil olan Furkan, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sezon yalnız 2 kez kazanabilen, galibiyet hasretini 12 maça çıkaran Bergama, 12 puanla kurtuluş hattının 10 puan gerisinde kalırken Pazarspor 20 puana ulaşsa da düşme hattından çıkamadı.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Ferhat Dalgıç (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Ferdi (x) - Samed (xx), Hakan (x) (Dk. 67 Furkan x), Muhammed Şamil (x) (Dk. 46 Melik x), Yavuz (xx), Uğur (x), Tuncer (xx), Serhat (xx), Ozan Murat (x) (Dk. 55 Ali Sinan x), Doğan (x), Rıdvan (x)

PAZARSPOR: Ceyhun (xxx) - Mehmet Ali (xx), Aykut (xxx), Gökalp (xx), Mert (xxx), Oktay (xx), Maksut (xx), Soner (xxx) (Dk. 88 Muhammed Emin), Ozan (xxx) (Dk. 80 Kadir Yılmaz xx), Sinan (xxx), Emre (xxx) (Dk. 83 Can)

GOLLER: Dk. 66 Emre, Dk. 90 Kadir Yılmaz (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Oktay, Ozan, Maksut (Pazarspor), Hakan, Ozan Murat, Samet, Furkan (Bergama Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Furkan (Bergama Bld)

DHA