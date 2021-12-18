Bergama Belediyespor - Nevşehir Belediyespor maç sonucu: 2-2

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 2 galibiyetle düşme hattından çıkan Bergama Belediyespor, ilk yarının son maçında Play-Off yarışındaki Nevşehir Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 18'inci dakikada penaltıdan ve 58'inci dakikada Burak, konuk takımın gollerini ise ikincisi penaltıdan olmak üzere 24 ve 66'ncı dakikalarda Yıldıray attı. Bu skorla Bergama devreyi 19, Nevşehir ise 31 puanla tamamladı.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Serkan Gürbüz (xx), Mehmet Saldıraner (xx), Yasin Kılıç (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Eren (xx) - Fikret (xx), Tayfun Sabri (xxx), Yusuf Orhan (xx), Murat (xx), Hamit (xx), Gökhan Cingirt (xxx), Burak (xxxx), Yusuf Can (xxx) (Dk. 90 Mehmet Soyarslan), Yunus (xx), Muhammet Sait (x) (Dk. 80 Şerafettin x)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Keleş (x) - Arif (xxx), Yıldıray (xxxx), Niyazi (x) (Dk. 78 Cemal xx), Uğur (x) (Dk. 78 Malik x), Abdullah (xxx), Ahmet (x) (Dk. 46 Aydın xx), Hüseyin (xx), Emre (xx), Samet (xxx) (Dk. 90 Kazım), Aykut (xx)

GOLLER: Dk. 18 (Pen.) ve Dk. 58 Burak (Bergama Bld), Dk. 24 ve Dk. 66 (Pen.) Yıldıray (Nevşehir Bld)

SARI KARTLAR: Arif (Nevşehir Bld), Fikret (Bergama Bld)