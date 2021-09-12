Bergama Belediyespor-Hendekspor maç sonucu: 1-3

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Elazığspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan Bergama Belediyespor evinde kayıp yaşadı. İzmir temsilcisi konuk ettiği Hendekspor'a öne geçtiği maçta 3-1 kaybetti.
Bergama Belediyespor 37'de Burak'la öne geçti, Hendekspor 40'ncı dakikada Yavuz Alemdar'la tabelayı eşitledi. Konuk takım 44'te Berkay'la üstünlük sayısını buldu. Maçta son sözü 65'inci dakikada Haluk söyledi, Hendekspor 3 puanı 3 golle aldı.
STAT: Menemen İlçe
HAKEMLER: Emre Korkmaz (xx), Hicri Yıldırım (xx), Ayşenur Karakoç (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Mustafa (xx) - Fikret (xx), Yusuf Tekin (x) (Dk. 85 Murat), Yusuf Orhan (xx), Deniz (xx), Gökhan Cingirt (xx), Yusuf Can Abay (x) (Dk. 46 Mehmet x), Muhammet (x) (Dk. 66 Şerafettin x), Yunus (x) (Dk. 46 Gökhan Aydaş x), Alpay (xx), Burak (xx) (Dk. 79 İsmail Cem)
HENDEKSPOR: Bülent (xx) - Yavuzhan (xx), Sabri (xx), Muharrem (xx), Mustafa (xx), Haluk (xx), Yavuz Alemdar (xx) (Dk. 63 Mustafa x), Burak Altındaş (xx), Enes (xx) (Dk. 46 Barış x), Berkay (xx) (Dk. 58 Emrah xx), Burak Balcı (xx) (Dk. 85 Hakkı)
GOLLER: Dk. 37 Burak (Bergama Bld), Dk. 40 Yavuz Alemdar, Dk. 44 Berkay, Dk. 65 Haluk (Hendekspor)
SARI KARTLAR: Gökhan Aydaş, Gökhan Cingirt, Yusuf Orhan (Bergama Bld)