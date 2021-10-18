Bergama Belediyespor-Erbaaspor maç sonucu: 1-2

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bergama Belediyespor, 8'inci haftada konuk ettiği Formül Erbaaspor'a öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Menemen İlçe Stadı'nda Bergama'nın 11'inci dakikada Yunus'la bulduğu gole Erbaa, 64'üncü dakikada Alperen ve 76'ncı dakikada Murat'la karşılık verdi. Grupta yalnız ilk hafta kazandıktan sonra yüzü gülmeyen, üst üste 2 beraberliğin ardından sahadan ine mağlubiyetle ayrılan Bergama Belediyespor, 8 maçta 6 puanla düşme hattında kaldı.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Abdullah Melih Karaduman (xx), Furkan Kocayıldız (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz (x) - Fikret (x) (Dk. 62 İsmail Cem x), Tayfun Sabri (xx), Yusuf (x), Kuban (xx), Hamit (xx), Gökhan (xx), Alpay (xx) (Dk. 46 Yusuf Can x), Muhammet Sait (x) (Dk. 70 Şerafettin x), Burak (x), Yunus (xx) (Dk. 70 Tezcan x)

FORMÜL ERBAASPOR: Suphi (xx) - İsmail (xxx), Yusuf (xx), Alperen Topçular (xxx) (Dk. 89 Berat), Tolga Mert (xxx), Emirhan (xx) (Dk. 72 Mümin xx), Alhan (x) (Dk. 61 Alperen xxx), Yahya Kemal (x) (Dk. 61 Bayduhan xxx), Kadir Mert (xx), Arif (xx), Murat (xxx) (Dk. 89 Durmuş)

GOLLER: Dk. 11 Yunus (Bergama Bld), Dk. 64 Alperen, Dk. 76 Murat (Formül Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Tayfun Sabri, Burak, Fikret, İsmail Cem, Tezcan (Bergama Bld), Emirhan (Erbaaspor)