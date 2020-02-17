Bergama Belediyespor dönüş yolunda

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta aylardır zirveden inmeyen Bergama, Salihli Belediyespor’u da evinde 1-0 yenerek normal sezonun bitimine 8 maç kala en yakın rakibi Yunus Emre Belediyespor’un 10 puan önünde liderliğini korudu. Taraftarlar, seyircisiz oynama cezası nedeniyle tribüne giremedikleri maçı Bergama Kültür Merkezi çatısından izleyerek takımlarına destek oldu.

Türk Futbolu'nun unutulmaz forvetlerinden, aynı zamanda yazarlığımızı yapan Yunus Altun da Bergamalı futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret eder başarılar diledi. İzmir'de ikamet eden Altun, oyunculara tavsiyelerde bulundu.