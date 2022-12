Bergama Belediyespor-Beyoğlu Yeniçarşı maç sonucu: 2-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 3 mağlubiyetle Play-Off yarışının uzağında kalan Bergama Belediyespor, evinde yeni teknik direktörü Süleyman Varlık yönetiminde çıktığı ilk maçta Beyoğlu Yeniçarşı Spor Faaliyetleri'ni 10 kişiyle uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi. 14 Eylül Stadı'nda 73'üncü dakikada Ahmet Karaman'ın golüyle öne geçen Bergama, 89'uncu dakikada Murat Can'ın penaltı golüyle sarsıldı. Kırmızı-lacivertlilerde 90+7'nci dakikada sahneye çıkan Atalay, takımına haftalar sonra 3 puanı getirdi. Ev sahibinde penaltı pozisyonunda İbrahim 86'ncı dakikada kırmızı kart gördü. Bergama Belediyespor bu skorla puanını 20 yaptı.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu, Şaban Karaderili, Gökhan Yüksel

BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Murat, Volkan, Yunus, İbrahim, Ahmet Aslan, Mehmet Soyarslan (Dk. 71 Ahmet Karaman), Emre (Dk. 90+1 Bekircan), Atalay, Efe Taylan (Dk. 84 Uğur), İsmail Kulet (Dk. 90+1 Tahir)

BEYOĞLU YENİÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ: Burak - Şemsettin Ender, Gökcan (Dk. 53 Muhammed), Mutlu, Batuhan, Bilal, Mert, Tolunay, Said Can (Dk. 61 Berk Ali), Celil (Dk. 73 Yasin), Murat Can

GOLLER: Dk. 73 Ahmet Karaman, Dk. 90+7 Atalay (Bergama Bld), Dk. 89 (P) Murat Can (Beyoğlu Yeniçarşı)

KIRMIZI KART: Dk. 86 İbrahim (Bergama Bld)

SARI KARTLAR: Volkan, İsmail Kulet, Yunus, Emre, Atalay (Bergama Bld), Şemsettin Ender (Beyoğlu Yeniçarşı)

DHA