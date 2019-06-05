Berfin Altun ve Dilara Narin, toplamda 5 madalya kazandı

Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nın 5. gününde Türkiye, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Fiji’nin başkenti Suva’da yapılan şampiyonanın beşinci gününde kadınlar 71 kiloda Berfin Altun ve 76 kiloda Dilara Narin podyuma çıktı.

Berfin Altun silkmede 118 kiloyla gümüş, toplamda ise 206 kiloya ulaşarak bronz madalyanın sahibi oldu. Türk halterci koparmada ise 88 kiloyla 8. sırada yer aldı.

Dilara Narin ise 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Türkiye’ye getirdi. Türk sporcu ilk olarak koparmada 95 kiloyla bronz madalyaya uzandı. Dilara silkmede 122 kilo kaldırarak, toplamda 217 kiloya ulaştı ve 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nın beşinci günü sonrasında Türkiye 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplamda 21 madalyaya ulaştı.

Şampiyonada yarın erkekler 102 kiloda Cebrail Acar mücadele edecek.

AA