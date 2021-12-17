Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Voleybolcu Yeşilırmak, Mersin’de ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret ederek, U19 Avrupa Şampiyonluğu Milli Takım formasını hediye etti. Macit Özcan Spor Tesisleri’nde bulunan Özel Kır Çiçekleri Ortaokul Kız Sporcu Yetiştirme Yurdunda 'Kır Çiçekleri' ile bir araya gelen Yeşilırmak, ilk olarak yurdun anı defterini imzaladı. Sultanlar Voleybol Ligi’ndeki en genç sporcu olan Beren Yeşilırmak, yurdun anı defterine duygularını, “Sevgili kardeşlerim merhabalar ben Beren, memnun oldum. Buraya davet edildiğim için öncelikle çok mutluyum ve çok teşekkür ederim. Bu şekilde güzel imkanlar size sunulduğu için çok şanslısınız. Hep beraber sosyalleşmeyi öğrenmeniz, çocukluğunuzu birlikte geçirmeniz çok önemli. Ben küçüklüğümde spordan zaman bulamadığım ve bu şekilde aktivite yapmadığım için çok üzgünüm aslında ama biliyorum ki ileride daha da iyi bir hayat olacak. Tabii ki çok sabretmek lazım” cümleleriyle aktardı.

Kır Çiçekleri’nin sorularını yanıtladı

Anı defterinin imzalanmasının ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kazım Bal’ın eşliğinde yurdu inceleyen Yeşilırmak, yurtta öğrencilere sunulan tüm imkanları çok beğendiğini ifade etti. Kır Çiçekleri’nin sorularını yanıtlayan Yeşilırmak, onlara tavsiyelerde de bulundu.

“Voleybola ilk başladığınız zaman size ilham olan kişi kimdi?” sorusuna, kendisi gibi genç yaşlarda Türkiye A Milli Takım formasını giymeye başlayan Neslihan Demir olduğunu ifade eden Yeşilırmak, kendisi gibi pasör çaprazı mevkiinde oynayan oyuncunun videolarını izleyerek büyüdüğünü dile getirdi.

“Kendi bildikleri yoldan gitsinler”

Öğrencilerin, “ Galatasaray ’da ilk oynamaya başladığınızda neler hissettiniz ve bu süreçte en büyük yardımcınız kim oldu?” sorusuna; “Öncelikle ailem çok yardımcı oldu. Babam zaten burada ve babam en büyük yardımcım. Galatasaray’a ilk seçildiğim zaman aslında hayal gibi geldi İstanbul’a gitmek. Ama Milli Takım’a seçildiğim zaman hiç beklemiyordum ve çok heyecanlıydım” dedi.

Öğrencilerin hiçbir zaman derslerini aksatmaması gerektiğini ifade eden voleybolcu Yeşilırmak, garanti olması açısından öğrencilerin spor branşlarının yanı sıra ellerinde bir mesleklerinin olması gerektiğini dile getirdi. Öğrencilerin sorularını yanıtladıktan sonra hatıra fotoğrafı çektiren Yeşilırmak, Kır Çiçekleri için, “Hiçbir şeyden vazgeçmelerini istemem, kesinlikle pes etmelerini de istemem. Onlar, kimseyi dinlemeden kendi bildikleri yoldan gitsinler. Tek tavsiyem bu benim” diye konuştu.

İHA