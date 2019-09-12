Beren Güney yüksek takipçili instagram kullanıcılarından biri. Hesabında sadece kendi fotolarına yer veren Güney, vücudunu sergilemekten kaçınmıyor. Beren Güney'in abartılı estetik ameliyatlar olduğu da iddialar arasında.

Beren Güney, bugün yaptığı sitem dolu paylaşımda da Muhammed Elneny'yi hedef aldı. Güney, Beşiktaş'ın yeni yıldızı ile arasında bir diyalog yaşandığını ileri sürdü. Peki Beren Güney kimdir, ne işle meşgul.. Bu sorulara yanıt aradık.

Beren Güney kimdir?

Beren Güney, 2018'de instagram hesabını açtığı günden bu yana kişisel paylaşımlarda bulunan bir instagram kullanıcısı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ona 'instagram fenomeni' yakıştırması yapıyor.

Instagram profilinde 'Manken' tanımı yapılan Beren Güney, 1985 doğumlu. Beren Güney zaman zaman plastik cerrahi ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Genç mankenin vücudundaki abartılı estetik operasyonlar da dikkat çekiyor.

Beren Güney instagram hesabı

Beren Güney instagram'da da çok aktif. Genç manken, berennguney kullanıcı adı ile de instagram hesabına sahip. Elneny ile arasında geçtiğini iddia ettiği diyalog sonrası Beren Güney'in hesabında yaklaşık 1500 kişilik bir artış oldu.

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