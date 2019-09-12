Beren Güney kimdir?
Futbolcuları sosyal medyadan ifşa edenler arasına Beren Güney isimli bir instagram kullanıcısı da girdi. Beren Güney, Beşiktaş'ın yeni yıldızı Muhammed Elneny ile arasında geçtiğini iddia ettiği mesajları yayınladı. Peki Beren Güney kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Beren Güney'in instagram hesabı var mı? Bu gibi sorulara içeriğimizde yanıt verdik.
Beren Güney yüksek takipçili instagram kullanıcılarından biri. Hesabında sadece kendi fotolarına yer veren Güney, vücudunu sergilemekten kaçınmıyor. Beren Güney'in abartılı estetik ameliyatlar olduğu da iddialar arasında.
Beren Güney, bugün yaptığı sitem dolu paylaşımda da Muhammed Elneny'yi hedef aldı. Güney, Beşiktaş'ın yeni yıldızı ile arasında bir diyalog yaşandığını ileri sürdü. Peki Beren Güney kimdir, ne işle meşgul.. Bu sorulara yanıt aradık.
Beren Güney kimdir?
Beren Güney, 2018'de instagram hesabını açtığı günden bu yana kişisel paylaşımlarda bulunan bir instagram kullanıcısı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ona 'instagram fenomeni' yakıştırması yapıyor.
Instagram profilinde 'Manken' tanımı yapılan Beren Güney, 1985 doğumlu. Beren Güney zaman zaman plastik cerrahi ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Genç mankenin vücudundaki abartılı estetik operasyonlar da dikkat çekiyor.
Beren Güney instagram hesabı
Beren Güney instagram'da da çok aktif. Genç manken, berennguney kullanıcı adı ile de instagram hesabına sahip. Elneny ile arasında geçtiğini iddia ettiği diyalog sonrası Beren Güney'in hesabında yaklaşık 1500 kişilik bir artış oldu.
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