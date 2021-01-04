Gençlerbirliği formasıyla bir çok takımı peşine takan Berat Özdemir transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Trabzonspor'un bu transfer için Gençlerbirliği ile her konuda anlaştığı iddia edilmişti. Hatta iki kulübün bonservis ve kontrat şartlarında mütabık kaldığı gündeme gelmişti.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav Bordo-Mavili takımla yapılan görüşmeler sonrası bir kaç gün daha süre istemişti. Sözlü anlaşmanın ardından Cavcav, Trabzonspor'a dönüş yapmadı. Bordo-Mavili kulüp ise Cavcav'ın bu tutumu karşısında tepkili!

Trabzonspor Berat Özdemir'in bonservisi için kesinlikle fiyat artırmayı düşünmüyor. Sözlü anlaşmanın 2.5 milyon Euro üzerinden yapıldığı iddia edilmişti. Bordo-Mavili kulüp Gençlerbirliği'nin Berat ile ilgili vereceği son kararı bekliyor.

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