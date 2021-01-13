Transferi öncesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ancak önceki gün negatife dönen 22 yaşındaki oyuncu dün Trabzon'a geldi. Otele yerleşen ve dinlenmeye çekilen genç futbolcuya yolculuk yaptığı için günün ilk saatlerinde yine test uygulandı. Bu kez Berat'ın testi pozitif çıkınca antrenmana katılmadı. Testlerde yanlışlık olabilme ihtimaline karşı başarılı orta sahaya birkaç gün üst üste test yapılacak. Oyuncunun antrenmana çıkması için son iki testinin negatife dönmesi gerekiyor.